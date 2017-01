Continuar a ler

O clube acrescentou que os médicos do Barça terão que "monitorar o progresso do brasileiro antes de determinarem a sua disponibilidade para os próximos jogos".



Rafinha tem sido um elemento chave na equipa esta época, ao marcar seis golos em 18 jogos, depois de não ter estado presente no início da temporada por estar a ajudar o Brasil a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio'2016. O clube acrescentou que os médicos do Barça terão que "monitorar o progresso do brasileiro antes de determinarem a sua disponibilidade para os próximos jogos".

O internacional brasileiro Rafinha, médio do Barcelona, lesionou-se e vai ficar de fora do encontro para a Taça do Rei, na quinta-feira, com a Real Sociedad, anunciou esta terça-feira o clube catalão."Rafinha Alcantara lesionou-se na coxa direita e terá que ficar no banco no primeiro encontro dos quartos-de-final" entre as duas equipas espanholas, escreveram os blaugrana em comunicado.

Autor: Lusa