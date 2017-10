"Acordámos que ele vai estar a trabalhar só para mim nos próximos cinco anos e temos isso em marcha. O salário vem para mim e ele recebe a comissão", acrescentou Raiola na entrevista que deu ao jornal sueco, abordando no mesmo registo a possibilidade de Ibrahimovic se tornar treinador no final da carreira:



"Que Deus perdoe aqueles que o apanharem como treinador! Quero ver qual será o jogador que dirá que o Zlatan não sabe do que está a falar. Quero câmaras a filmar as reuniões!"

O Manchester United está prestes a poder contar com Zlatan Ibrahimovic de novo, no que será o concluir de uma fantástica recuperação do veterano sueco à grave lesão que sofreu no joelho direito a 20 de abril, mas o que o agente Mino Raiola admitiu em entrevista publicada este domingo pelo 'Expressen' é de levar as mãos ao céu."Acho que Deus me mandou o Zlatan. Ele ainda tem tanto para dar. No mínimo penso que mais cinco ou seis anos", começou por dizer o agente do avançado, prosseguindo: "Não vou deixar que ele pare. Agora vai ser ele a trabalhar para mim. Há vários anos que sou eu que trabalho para ele, mas agora chegou a minha vez. Os meus filhos estão criados e preciso de dinheiro."