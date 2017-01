Mesmo que não seja uma das opções principais de Luis Enrique para o meio campo do Barcelona, Ivan Rakitic assegura, em entrevista à 'France Football', que tudo faria pelo seu treinador. Inclusivamente lançar-se de uma ponte por ele..."Foi o Luis Enrique quem pediu a minha contratação ao clube. Se tivesse de me atirar de uma ponte pelo mister, fazia-o sem duvidar. Com apenas um olhar e um sorriso, é uma pessoa que te dá a confiança que precisas para ser bem sucedido", revelou o croata, que não quer saber de protagonismos no plantel do Barcelona: "Há que deixar o ego de lado. Não quer ser o tipo que está num lugar só para aparecer na foto".

Autor: Fábio Lima