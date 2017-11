Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake. Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) November 21, 2017

A emoção de Buffon no adeus à seleção italiana

Quarta-feira, num jogo do mesmo grupo do Sporting, Juventus e Barcelona defrontam-se em Turim, naquela que será a primeira partida de Champions desde a 'tragédia' que se abateu no futebol italiano, com o falhanço no apuramento para o Mundial'2018. Uma das figuras desse falhanço acabou por ser o guarda-redes Gianluigi Buffon, que desta forma não se poderá despedir num grande palco. Ora, esta terça-feira, na conferência de imprensa do Barcelona falou-se precisamente do guardião, com Ivan Rakitic a tecer rasgados elogios ao italiano, 'oferecendo' até um lugar no Campeonato do Mundo (a Croácia apurou-se, ao contrário da Itália)."Se tiver de explicar alguma coisa de futebol ao Buffon... vamos mal! Dava-lhe o meu lugar. Tenho muito respeito por ele. Quando vi as suas lágrimas também chorei... É uma pena que não se possa despedir num Mundial. Quando qualquer miúdo desenha uma equipa no papel, põe sempre o Buffon. E ao ver a sua entrevista ficas com vontade de chorar também", admitiu o croata, esta terça-feira em conferência de imprensa.Ora, as palavras de Rakitic chegaram ao conhecimento do guarda-redes da Juventus, que respondeu com a classe que se lhe reconhece. "Caro Ivan Rakitic, enquanto guarda-redes ainda posso jogar, mas atuar pela Croácia, no meio campo, no teu lugar, talvez não seja boa ideia. Estou a dizer isto para vosso bem. Piadas à parte, as tuas palavras são muito boas. Obrigado a ti e ao Jordi Alba: a minha camisola está à vossa espera", escreveu o guardião, na rede social Twitter.

Autor: Fábio Lima