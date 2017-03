Continuar a ler

Rakitic chegou a Barcelona no verão de 2014, proveniente do Sevilha, que recebeu do Barcelona 18 milhões de euros, além de três milhões por objetivos e ainda a transferência de Denis Suárez.O jogador, nascido há 28 anos na Suíça, passou por Basileia, Schalke 04 e Sevilha, antes do atual clube, por quem foi duas vezes campeão nacional. Tem um terceiro título de campeão de país, na Suíça, pelo Basileia.Pelo Barça já ganhou também uma Champions e um Mundial de clubes e pelo Sevilha tem uma Liga Europa.