"Tens de fazer as coisas em função dele. É o melhor jogador de sempre da história do futebol e é diferente de todos os outros. Quem vê de fora pode pensar, 'eu também posso jogar ali', mas quando se está aqui tudo é 'ligeiramente' diferente."



"Cada jogador tem a sua posição definida dentro de campo, não se pode jogar onde nos apetece e ele chegou onde chegou passo a passo e está neste nível. E agora que está lá temos de fazer coisas especiais para ele", reforçou o médio que ao falar de novo da saída de Neymar , acrecsentou:



A saída de Neymar para o Paris Saint-Germain (PSG) continua a dar que falar apesar de já terem passado quase dois meses desde que o avançado deixou o Barcelona. Ivan Rakitic, antigo companheiro de equipa do brasileiro, disse agora que se tratou de uma má decisão, mas deixou também implícito que a presença de Lionel Messi pode ter exercido influência -, em entrevista à EFE."A saída de Neymar foi dura para mim. Não só porque ele é um dos melhores jogadores do Mundo, mas também porque também é uma excelente pessoa. Era um pilar muito importante dentro do balneário. Do meu ponto de vista, foi uma má decisão porque gostava de tê-lo na minha equipa", começou por dizer o internacional croata em entrevista à BBC, antes de fala da influência de Messi na equipa do Barcelona: