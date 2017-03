Continuar a ler

Oezcan seria o provável titular da Áustria no jogo com a Moldávia, a 24 de março, de qualificação para o Mundial2018, na Rússia, uma vez que o habitual titular, Almer, está lesionado.O atleta do Leverkusen, que costuma ser suplente de Bernd Leno no clube alemão, já tinha alinhado por três vezes na qualificação, contra País de Gales, Sérvia e Irlanda. O selecionador, Marcel Koller, irá anunciar um substituto durante terça-feira.Oezcan, que representou a Áustria no Euro2008 e no Euro2016, chegou esta temporada ao Leverkusen, onde fez até ao momento dois jogos, depois de ter passado por Austria Lustenau, Salzburgo, Besiktas, Hoffenheim e Ingolstadt, de onde se transferiu.