O Rangers confirmou na tarde desta quinta-feira que Pedro Caixinha deixa o comando técnico do clube."Pedro foi contratado em março deste ano, mas os resultados têm sido dececionantes e não são proporcionais ao nível de investimento e recursos disponíveis", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Rangers.Graeme Murty, treinador da formação do clube escocês, assume para já o lugar.