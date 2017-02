Continuar a ler

E a verdade é que se o Leicester vem de cinco derrotas seguidas na Premier League, descendo assim para o 17.º lugar, logo acima dos lugares de despromoção, o Milwall não perde há 12 jogos, em todas as competições, superando o Bournemouth e o Watford nas rondas anteriores da Taça de Inglaterra e ocupando o 6.º posto na League One.



Para o duelo deste sábado, Ranieri não pode contar com os avançados Islam Slimani e Leonardo Ulloa devido a lesão, mas espera um bom rendimento, à semelhança do que aconteceu no jogo de desempate frente ao Derby County (3-1, após prolongamento), nos 16 avos-de-final da competição.



"Quero dar outra oportunidade aos jogadores que alinharam frente ao Derby. Temos de jogar pelos nossos adeptos, três mil deles estarão lá para nos apoiarem e quero ver os nossos jogadores a lutar. O meu pensamento não muda ganhando ou perdendo. Sou sempre positivo para tentar ajudar os meus jogadores. Temos de continuar a acreditar", concluiu Ranieri, de 65 anos.

A vida não está fácil para o Leicester City , que se arrisca a descer de divisão um ano depois de ter conquistado a Premier League, mas daí a dizer que os foxes não são favoritos num encontro frente a uma equipa do 3.º escalão inglês vai uma grande distância. No entanto, foi isso mesmo que o técnico Claudio Ranieri defendeu esta quinta-feira, na antevisão da visita ao terreno do Milwall, no sábado, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra."Eles bateram duas equipas da Premier League. Sabemos isso. Se venceram o Bournemouth e o Watford, que estão à nossa frente no campeonato, eles é que são os favoritos", afirmou o treinador italiano, antes de salientar: "O Millwall é uma boa equipa, compacta e cheia de confiança. Eles jogam bem juntos mas nós estamos preparados."