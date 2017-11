Continuar a ler

"Brincadeiras à parte, quero que a minha equipa esteja calma e determinada. Sei que podemos perder o jogo mas temos de ir à luta com as qualidades que temos demonstrado até agora", considerou Ranieri, treinador do 5.º classificado do campeonato e que ficou célebre por ter levado o Leicester à conquista da Premier League, há duas épocas.

O técnico do Nantes, Claudio Ranieri, anteviu a visita ao reduto do Paris Saint-Germain (PSG), este sábado, e respondeu de forma divertida quando foi questionado como iria parar Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani e companhia."Se pudesse, jogava com 22 jogadores e estacionava dois autocarros em frente à baliza", brincou o italiano, a dois dias da partida referente à 12.ª jornada da Ligue 1, prosseguindo: "Ou posso apenas jogar com cinco defesas como o Montpellier, que empatou 0-0 com o PSG [na sétima ronda]."