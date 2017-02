Continuar a ler

O treinador não esqueceu ninguém na altura de agradecer o apoio: a família, os jogadores, staff e, sublinhou, os adeptos."Quero agradecer à minha mulher Rosanna e toda a minha família pelo apoio infindável enquanto estive no Leicester. Os meus agradecimentos ao Paolo e à Andrea, que me acompanharam nesta jornada maravilhosa. Ao Steve Kutner e ao Franco Granello por me darem a oportunidade de ser um campeão"."Tenho de agradecer, acima de tudo, ao Leicester. Foi uma aventura fantástica e acompanhar-me-á para sempre. Obrigado a todos os jornalistas que nos acompanharam e que desfrutaram neste acompanhamento da maior história no futebol. O meu agradecimento sentido a todos dentro do clube, os jogadores, o staff, todos os que lá estavam e que tomaram parte no que nós conseguimos", prosseguiu. "Mas, acima de tudo, aos adeptos. Aceitaram-me nos vossos corações e amaram-me a partir do primeiro dia. Eu também vos amo. Ninguém pode tirar-nos o que juntos conseguimos e espero que sorriam todos os dias ao pensar nisso como eu sempre farei. Foi um tempo maravilhoso e de felicidade que jamais esquecerei. Foi um prazer e uma honra ter sido campeão com vocês".