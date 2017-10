É habitual dizer-se que "não devemos voltar a onde já fomos felizes" e, talvez por isso, Claudio Ranieri tenha decidido recusar o regresso ao comando técnico do Leicester, o clube que deixou na temporada passada, isto depois de em 2015/16 ter guiado os foxes a um inédito e estrondoso título de campeão nacional.A história é esta terça-feira revelada pelo próprio treinador ao 'Corriere dello Sport', numa entrevista na qual o técnico revela uma chamada que recebeu por parte dos ingleses, que dias antes tinham despedido Craig Shakespeare. A resposta foi curta e... clara: "Não, obrigado".Ora, com esta nega, o Leicester teve de procurar uma alternativa e acabou por optar por Claude Puel. Quanto a Ranieri, preferiu seguir no Nantes, clube que de momento está no quinto posto da Ligue 1, com 20 pontos, menos 9 do que o líder Paris SG.

Autor: Fábio Lima