Após a derrota com o Swansea (2-0), a quinta consecutiva na Premier League, Claudio Ranieri disse confiar numa boa resposta do Leicester já na próxima jornada. "Temos de trabalhar todos juntos para arranjar uma solução. Quando não se está no máximo e se joga contra equipas que estão no topo da forma, a batalha torna-se difícil", considerou o treinador dos foxes, que está apenas um ponto acima dos lugares de despromoção, ocupados por Hull City, Crystal Palace e Sunderland.Ranieri, de 65 anos, lamentou os dois golos sofridos, que na sua ótica foram "inacreditáveis", explicando que, apesar de a equipa ter entrado bem no jogo, teve "dificuldades" em conseguir contrariar o adversário. No entanto, voltou a demonstrar otimismo quando confrontado com o péssimo momento do Leicester, campeão inglês em título. "Mantemo-nos unidos. Estamos a treinar forte. Confio nos meus jogadores até porque basta um momento para tudo se inverter", concluiu o italiano.

Autor: Alexandre Moita