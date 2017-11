Continuar a ler

A Espanha subiu duas posições, para a sexta, em contraponto com a Polónia, que desceu do sexto para o sétimo posto, enquanto a Suíça escalou três lugares, reentrando para o 'top-10', para o oitavo, ultrapassando a França (9.º) e o Chile (10.º).



Portugal tinha igualado a sua melhor classificação de sempre na hierarquia da FIFA no ranking divulgado em 14 de setembro, ao subir ao terceiro lugar, posição que já tinha ocupado em 2010, 2012 e 2014.



O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, subiu de 34.º para 32.º, enquanto o Burkina Faso, cujo selecionador é também um técnico português, Paulo Duarte, ascendeu ainda mais, de 55.º para 44.º. Cabo Verde continua a ser o melhor dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, em 68.º.



Ranking da FIFA (em 23 de novembro)



1. (1) Alemanha, 1.602 pontos

2. (2) Brasil, 1.483

3. (3) Portugal, 1.358

4. (4) Argentina, 1.348

5. (5) Bélgica, 1.325

6. (8) Espanha, 1.231

7. (6) Polónia, 1.209

8. (11) Suíça, 1.190

9. (7) França, 1.183

10. (9) Chile, 1.162

(...)

32. (34) Irão, 798

44. (55) Burkina Faso, 705

68. (64) Cabo Verde, 530

88. (88) Guiné-Bissau, 403

110. (111) Moçambique, 304

141. (139) Angola, 201

177. (176) São Tomé e Príncipe, 94

182. (180) Macau, 65

A Seleção Nacional manteve o terceiro lugar - a melhor classificação de sempre - no ranking da FIFA, divulgado esta quinta-feira pelo organismo regulador da modalidade, que continua a ser liderado pela Alemanha, atual campeã mundial.Os cinco primeiros mantiveram as posições relativamente à classificação anterior, de 16 de outubro, com o Brasil a ocupar o segundo lugar, a Argentina o quarto - a apenas 10 pontos de Portugal, campeão europeu em título - e a Bélgica o quinto.

Autor: Lusa