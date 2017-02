As contas de Portugal no ranking UEFA complicaram-se ligeiramente esta semana, depois dos resultados da Liga Europa. Com a vitória de duas equipas russas nos jogos da primeira mão (Krasnodar e Rostov), o nosso país baixou para o sétimo lugar. Uma posição que, em 2018/19, apenas permitirá colocar uma equipa diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões e outra na 3.ª pré-eliminatória.

Nesta altura, há duas equipas portuguesas em prova, ambas na Liga dos Campeões, (Benfica e FC Porto) e três russas (além das duas já referidas, há também o Zenit), todas na Liga Europa.

Cada vitória vale, para efeitos de ranking, dois pontos, enquanto o empate dá um. Depois, há ainda bónus: a presença nos quartos-de-final, meias-finais ou final de qualquer uma das provas dará mais um ponto a cada clube. Somam-se esses valores e depois divide-se pelo número de clubes que que cada país tinha nas provas da UEFA no arranque da temporada. Algo que, neste caso específico, é um problema para Portugal, que iniciou a época com 6 equipas contra 5 russas. O que significa que cada vitória de uma equipa portuguesa dá 0,333 pontos para o coeficiente do país, enquanto cada vitória de um emblema russo rende 0,400 pontos. Uma vitória do FC Porto sobre a Juventus na quarta-feira deixará Portugal de novo à frente da Rússia, mas isso pode durar menos de 24 horas: basta mais um truinfo de qualquer das equipas russas na Liga Europa para voltarmos a ficar atrás. Por isso, é fundamental que Benfica e/ou FC Porto cheguem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Porque é praticamente seguro que a Rússia terá, pelo menos, uma equipa nos oitavos de final da Liga Europa, já que o Rostov goleou o Sparta Praga por 4-0. E, tendo clubes na prova, os russos terão hipóteses de continuar a acumular pontos. Como serão distribuídas as equipas na Champions 2018/19 Posição do país Fase de grupos Play-off 3.ª 2.ª 1 XXXX 2 XXXX 3 XXXX 4 XXXX 5 XX X* 6 XX X 7 X X 8 X X 9 X X 10 X X *Entra diretamente na fase de grupos se o vencedor da Liga Europa se qualificar para a mesma fase através do campeonato nacional



Autor: Sérgio Krithinas