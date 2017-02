Un niño con gran corazón. Johan Ramírez el niño "ángel" del Chapecoense. pic.twitter.com/ZyUXVvVQnx — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 20 de fevereiro de 2017

Johan Ramírez, ou 'Rapaz Anjo', conheceu esta segunda feira o seu ídolo e compatriota James Rodríguez, bem como a restante formação dos merengues. O jovem colombiano foi apelidado de 'Rapaz Anjo' depois de ajudar as equipas de resgate a encontrar o local onde o avião do Chapecoense se despenhou.Grande fã dos blancos, Johan conheceu a equipa antes do treino desta segunda feira e tirou fotografias com todo o plantel, segundo partilhou o clube merengue no seu site oficial e no seu Twitter. James ainda ofereceu uma camisola sua ao jovem compatriota, com direito a dedicatória.Johan despediu-se com palavras bonitas, deixadas ao camisola 10 do Real Madrid. 'James representa todos os colombianos. É uma grande emoção e algo muito bonito. Esta camisola é uma prenda muito bonita que vou guardar toda a vida, é um prazer para mim', afirmou.O colombiano dos merengues também não deixou de partilhar o momento nas suas redes sociais. 'Um menino com um grande coração. Johan Ramírez, o menino 'anjo' do Chapecoense", escreveu no seu Twitter.