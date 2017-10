Uma publicação partilhada por Guerreiro Raphael (@raphaelguerreiro14) a Out 23, 2017 às 10:15 PDT

Raphaël Guerreiro não joga desde que se lesionou ao serviço da Seleção Nacional frente à Rússia, a 21 de junho, na Taça das Confederações, mas pode regressar esta terça-feira aos relvados. Quatro meses depois de ter sofrido uma fratura no pé esquerdo, o jovem esquerdino está de volta às opções no Borussia Dortmund e o técnico Peter Bosz admitiu hoje que o português poderá defrontar o Magdeburgo na 2.ª ronda da Taça da Alemanha."Ainda temos um treino hoje, mas Marcel Schmelzer e Raphaël Guerreiro podem ir a Magdeburgo", admitiu o treinador holandês, congratulando-se com o regresso de dois dos jogadores que têm estado lesionados - André Schürrle também está de volta, continuando de fora Omer Toprak, Lukasz Piszczek, Erik Durm e Marco Reus.Já o internacional português também demonstrou a sua satisfação com a total recuperação e a possibilidade de poder voltar à competição, publicando uma mensagem no Instagram que não deixa margem para dúvidas...