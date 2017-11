Continuar a ler

Assim, com o Tottenham já apurado para os oitavos-de-final - os ingleses somam agora 10 pontos, depois de baterem o Real Madrid esta quarta-feira, por 3-1 - e os merengues já com sete pontos, tudo se complica para alemães e cipriotas.



Assim, com o Tottenham já apurado para os oitavos-de-final - os ingleses somam agora 10 pontos, depois de baterem o Real Madrid esta quarta-feira, por 3-1 - e os merengues já com sete pontos, tudo se complica para alemães e cipriotas.

O Borussia Dortmund voltou a desiludir em casa ao não conseguir melhor do que um empate (1-1) com o Apoel Nicósia na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Raphaël Guerreiro ainda adiantou os alemães aos 29', mas Mickaël Poté fez a igualdade aos 51', deixando ambas as equipas praticamente sem hipóteses de chegar aos 'oitavos'.Num duelo entre portugueses - Raphaël Guerreiro foi titular pela primeira vez esta época, enquanto Nuno Morais manteve-se no onze do Apoel -, o domínio avassalador dos anfitriões não chegou para arrancar a primeira vitória da temporada na prova. Com 71% da posse de bola e 30 remates (nove deles à baliza), o Dortmund revelou demasiado desperdício e foi castigado por isso, somando apenas dois pontos, tantos como o Apoel.