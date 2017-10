Continuar a ler

Sem 14 jogadores devido aos compromissos das seleções nacionais, o Borussia Dortmund contou apenas com oito elementos da equipa principal (dois deles guarda-redes) no treino desta quarta-feira. E a grande novidade foi mesmo a presença de Raphaël Guerreiro, que regressou aos trabalhos no relvado ao lado dos companheiros, perante o olhar dos adeptos que puderam assistir ao treino.O internacional português, de 23 anos, fraturou o tornozelo esquerdo durante a Taça das Confederações e foi operado em julho, estando na fase final da recuperação. Ainda assim, não participou no treino de conjunto (três para três), trabalhando de forma individual e terminando a sessão com corrida à volta do relvado.