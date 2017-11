Raphaël Guerreiro deve ser titular na equipa do Borussia Dortmund que defronta este sábado o Bayern no lotado Signal Iduna Park. O jogo coloca frente a frente os dois primeiros classificados (e os dois melhores ataques) da Bundesliga. Se o Borussia ganhar assume o comando, qualquer outro resultado mantém o clube de Munique no topo.

Muito diferente é o momento de forma das duas equipas. O Bayern leva três vitórias seguidas na Bundesliga, enquanto o Dortmund não vence há três jogos na prova. Além disso vem de um empate em casa com o Apoel na Champions. "O melhor remédio é uma vitória. Talvez o jogo com o Bayern surja na altura certa, pois as expectativas em relação a nós estão menos elevadas", referiu o treinador do Dortmund, o holandês Peter Bosz.





