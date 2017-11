Raphaël Varane é baixa para o particular de França frente ao País de Gales, agendado para sexta-feira. A recuperar de uma lesão muscular, o central do Real Madrid tem treinado com a equipa francesa mas o selecionador Didier Deschamps vai poupá-lo por precaução. No entanto, deverá entrar nas contas para o jogo de terça-feira, frente à Alemanha."Fez um treino normal. A experiência diz-me que não me devo preocupar com o jogo de amanhã [sexta-feira]. Prefiro poupá-lo para o encontro de terça-feira, frente à Alemanha", frisou o técnico gaulês, que deverá apostar nos estreantes Benjamin Pavard e Steven Nzonzi.

Autor: Bruno Dias