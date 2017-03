Raphaël Guerreiro falhou esta terça-feira o último treino do Borussia Dortmund antes da receção ao Benfica , agendada para amanhã, às 19H45, da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.O clube alemão ainda não justificou a ausência do internacional português, de 23 anos, mas deverá ser baixa na equipa de Thomas Tuchel para o encontro de amanhã.Recorde-se que o Borussia Dortmund já não contava com Mario Götze nem com Marco Reus , lesionados.

Autor: Vanda Cipriano