"Cristiano ganhou este ano o prémio de melhor jogador do Mundo e, até ao momento, está a fazer uma boa temporada. A fase decisiva da época está a chegar agora e é quando aparecem os atores principais. Espero que demonstre a sua boa forma", acrescentou Raúl, que viu Ronaldo ultrapassá-lo como melhor marcador da história do Real Madrid.



O espanhol Raúl González, antigo capitão do Real Madrid e ex-companheiro de Cristiano Ronaldo nos merengues, admitiu que CR7 já não tem o fulgor de outros tempos mas garante que o craque português, de 32 anos, mantém a mesma qualidade que fez dele o melhor do Mundo."O Cristiano joga mais perto da área e isso é difícil. Mas, por favor, ele continua com o mesmo potencial. Talvez não tenha a frescura e velocidade de antes mas isso é normal face à idade. Talvez também procure menos os duelos individuais, mas isso é porque deixou-nos mal habituados", adiantou o antigo avançado, de 39 anos, em entrevista à revista 'Kicker'.