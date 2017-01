Un placer disfrutar de sus goles cada día en #LaLiga. https://t.co/txYCCZ7TWc — Raúl González Blanco (@RaulGonzalez) 14 de janeiro de 2017

Os ânimos em Espanha exaltaram-se este sábado quando Raúl González, símbolo do Real Madrid, elogiou no Twitter Lionel Messi, que atingiu o recorde de 35 golos marcados a equipas diferentes da Liga Espanhola, tal como o ex-jogador dos blancos."É sempre um prazer desfrutar todos os dias dos teus golos na La Liga", escreveu Raúl González. Ora, os adeptos merengues não gostaram de ver a lenda do seu clube a comentar de forma positiva os momentos do astro argentino: o comentário do ex-internacional espanhol gerou uma onda de indignação e de tweets furiosos por parte dos adeptos do clube da capital espanhola.Esta não foi a primeira vez que o mítico 7 viu a postura ser desaprovada pelos adeptos merengues. Já quando comentou o último 'El Clássico' ou quando esteve presente na inauguração da sede do Barcelona em Nova Iorque, as críticas foram mais do que muitas.