Fabrizio Ravanelli, ex-avançado italiano da Juventus, aproveitou uma entrevista para a 'Radio Sportiva', para comentar a atual situação de Gonzalo Higuaín no clube italiano, considerando neste momento que o jogador argentino é um peso para a Vecchia Signora."Descartaria-o porque ele não está em condições físicas e mentais. Atualmente, é uma carga para a Juventus. No dérbi do ano passado foi importante para empatar o encontro, mas desde então que o seu rendimento tem sido um desastre. Tem que voltar a ser um jogador importante. Certamente, recebeu algumas críticas pela sua incapacidade de ser decisivo em grandes jogos. Mas sabemos que é um jogador de primeiro nível, porque a Juve pagou 90 milhões por ele. Mas por desgraça, neste momento, não está em condições de jogar", afirmou.