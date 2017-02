Depois de ter sido contratado no início de novembro, Rubén Baraja deixou esta segunda-feira o comando técnico do Rayo Vallecano , clube onde alinha o português Zé Castro e que ocupa o 16.º lugar na 2.ª Liga espanhola. O antigo jogador do Valencia, de 41 anos, esteve pouco mais de três meses no cargo após suceder a José Ramón Sandoval, somando três vitórias, quatro empates e seis derrotas.A temporada não está a ser fácil para o Rayo, que terminou no 18.º posto do principal campeonato na época passada, sendo assim despromovido. Com 28 pontos ao fim de 26 jornadas na 2.ª divisão, a equipa de Vallecas está apenas um ponto acima dos lugares de descida ao 3.º escalão. Motivo mais do que suficiente para o desagrado dos adeptos, que festejaram apenas uma vitória nos últimos nove encontros (três derrotas nos últimos quatro).No clube desde 2013, o experiente defesa português Zé Castro, de 34 anos, é um dos capitães da equipa e cumpriu 20 jogos esta temporada, embora não seja opção desde 21 de janeiro, falhando as últimas quatro jornadas por opção do agora ex-técnico Rubén Baraja.