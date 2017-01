Continuar a ler

Mas do outro lado estava o também surpreendente RB Leipzig. O emblema recém-promovido continua a causar sensação na Alemanha, mantendo-se no segundo lugar e a pressionar o líder Bayern Munique.



O Hoffenheim tinha nesta sábado um duro teste à invencibilidade, já visitava o terreno da equipa que ainda não perdeu em casa, num duelo que apelidado de ‘El Plástico’, devido ao forte investimento empresarial nos clubes: o gigante informático Dietmar Hopp injeta milhões no Hoffenheim, enquanto os recém-promovidos são patrocinados pela Red Bull.



A equipa de Nagelsmann até adiantou-se no marcador, pelo médio da formação Amiri aos 18 minutos, só que Werner (38') e Sabitzer (77') operaram a reviravolta em Leipzig.



O Hoffenheim foi este sábado derrotado no terreno do RB Leipzig, por 2-1, naquela que foi o primeiro desaire da formação orientada pelo jovem Julian Nagelsmann, de 29 anos, esta temporada na Bundesliga.Aliás, o modesto clube que competia na terceira divisão há 10 anos era a única equipa das principais ligas europeias que ainda não tinha perdido esta época no campeonato . O Hoffenheim não conhecia o sabor da derrota na liga desde maio de 2016.

