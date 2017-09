Continuar a ler

Já o Hoffenheim continua em grande na Bundesliga, prova na qual ainda não registou qualquer derrota. Desta vez, a equipa de Julian Nagelsmann - que até perdeu em casa com o Sp. Braga na estreia na Liga Europa - garantiu mais um triunfo frente ao Schalke, com Dennis Geiger (13') e Lukas Rupp (90'+4) a fazerem os golos.



A 6.ª jornada da Bundesliga foi produtiva para os rivais do FC Porto e do Sporting de Braga, pois tanto o RB Leipzig como o Hoffenheim venceram este sábado os respetivos encontros. Os primeiros receberam e bateram (2-1) o Eintracht Frankfurt, regressando assim às vitórias, enquanto os segundos triunfaram, também em casa, frente ao Schalke 04, por 2-0, assumindo mesmo a liderança provisória do campeonato.Em Leipzig, os anfitriões - que recebem o Besiktas na quarta-feira, para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões - garantiram os três pontos graças aos golos de Augustin (28') e Timo Werner (67'). O português Bruma não chegou a sair do banco, numa partida em que Rebic reduziu a diferença aos 77'.