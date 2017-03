Continuar a ler

Nos restantes encontros desta tarde, destaque para novo triunfo do Wolfsburgo, por 1-0, na receção ao Darmstadt, graças a um golo solitário de Mario Gómez aos 45'. Isto num duelo entre portugueses, pois Vieirinha foi titular na equipa da casa, tal como o guardião Daniel Heuer Fernandes nos visitantes.



Mas a grande figura do dia foi Antoine Modeste, autor de um hat trick pelo Colónia - o avançado francês soma agora 22 golos no campeonato, apenas menos um do que Aubameyang (Borussia Dortmund), líder da tabela de melhores marcadores - na goleada (4-2) ao Hertha Berlim.



O Bayern Munique pode aumentar amanhã para 13 pontos a vantagem na liderança da Bundesliga, em caso de triunfo na visita a Mönchengladbach, depois do RB Leipzig ter somado este sábado mais uma derrota, a segunda consecutiva.Surpreendente 2.ª classificada na estreia entre a elite do futebol alemão, a equipa orientada por Ralph Hasenhüttl caiu no terreno do Werder Bremen, por 3-0, naquele que foi o terceiro jogo seguido sem ganhar - antes, o Leipzig já tinha empatado em Augsburgo (2-2) e perdido em casa (0-1) com o Wolfsburgo. Junuzovic, Grillitsch e Kainz fizeram os golos da partida.