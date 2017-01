Continuar a ler

Desnorteados, os visitantes encaixaram o primeiro golo, aos 6.º minutos, por intermédio de Compper. O Leipzig consolidou a vantagem ainda antes do intervalo, com Werner a marcar aos 45+4 minutos, confirmando o triunfo com o autogolo de Jesús Vallejo, aos 67.



O RB Leipzig reforçou este sábado a vice-liderança da Bundesliga, ao vencer, por 3-0, um Eintracht Frankfurt, que viu o seu guarda-redes expulso aos 3 minutos de jogo.A jogar em casa, o 2.º classificado da liga alemã contou com uma preciosa ajuda do Eintracht Frankfurt, que nos minutos iniciais viu o guarda-redes Lukas Hradecky levar um cartão vermelho direto por defender com as mãos fora da sua grande área.

Autor: Lusa