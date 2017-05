O Reading está na final do playoff de acesso à Premier League, após ter recebido e vencido esta terça-feira o Fulham por 1-0, na segunda mão das meias-finais.Após o empate a um golo na primeira mão, a equipa do português Tiago Ilori, que foi titular, venceu com um golo solitário apontado por Kermorgant, aos 49 minutos, de penálti.O outro finalista será conhecido na quarta-feira, após o duelo entre o Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, e o Huddersfield Town. Na primeira mão registou-se um nulo.

Autor: Luís Miroto Simões