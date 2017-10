Depois da escandalosa derrota em Girona, o Real Madrid concentra as atenções na Liga dos Campeões. Em Wembley, estádio emprestado do Tottenham, os bicampeões europeus querem selar já o apuramento para os oitavos-de-final – o mesmo se aplica aos spurs – e diminuir o ruído em torno da equipa de Zidane, que na Liga espanhola já está a oito pontos do líder Barcelona.

E para selar a qualificação em Inglaterra, o Real Madrid conta com um Cristiano Ronaldo de duas faces. Se no campeonato o português contabiliza apenas um golo em 10 jornadas (falhou as primeiras quatro por castigo), na Champions é o melhor marcador (a par de Harry Kane), com cinco golos em três partidas. O capitão da Seleção Nacional costuma usar o seu melhor fato nesta competição e terá pela frente um adversário simpático nesta prova: CR7 marcou sempre nos três confrontos disputados frente aos spurs.

"Gosto de desafios e de quando as coisas ficam complicadas. Tenho a certeza de que vamos regressar aos triunfos. E este é um dos estádios mais bonitos para jogar. Vamos defrontar uma grande equipa, muito bem orientada por Pochettino", referiu Zidane na antevisão do encontro. Os merengues não perderam nas últimas cinco visitas a Inglaterra. "Queremos manter essa tradição", lembrou. Regresso de Kane Quanto ao Tottenham, vem de duas derrotas consecutivas – Manchester United (Premier League) e West Ham (Taça da Liga) –, mas recebeu esta terça-feira a melhor notícia: Harry Kane está recuperado e pode regressar ao onze. "Gosto muito de Ronaldo, acho que é um jogador fantástico, mas nunca o trocaria por Kane", atirou Vertonghen na antevisão.

Autor: Diogo Jesus