Já é conhecida a data do primeiro clássico entre Real Madrid e Barcelona, da 17.ª jornada do campeonato espanhol. O jogo está agendado para as 13h locais (12h de Portugal continental) do dia 23 de dezembro, no Santiago Bernabéu.O encontro vai acontecer após a participação do conjunto madrileno no Mundial de clubes (que termina no dia 16). Por seu lado, o Barça joga dia 17 com o Deportivo em Camp Nou.

Autor: Bruno Dias