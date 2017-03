O Real Madrid-Barcelona, no Santiago Bernabéu, vai realizar-se a 23 de abril às 20h45 locais (menos uma hora em Lisboa). O encontro diz respeito à 33.ª jornada da Liga espanhola e ganha cada vez mais importância no desfecho do título 2016/17 tendo em conta que a luta entre as duas equipas está muito renhida.Cumpridas 27 jornadas do campeonato, o Real Madrid lidera com 65 pontos, mais 2 do que o Barcelona , que é 2.º. O Sevilha fecha o pódio com 57. Na primeira volta, em Camp Nou, registou-se um empate a 1 golo.

Autor: Sandra Lucas Simões