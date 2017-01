O sorteio dos quartos-de-final da Taça do Rei desta sexta-feira ditou um confronto entre Real Madrid e Celta de Vigo, ao passo que o Barcelona irá deslocar-se ao Anoeta, para defrontar a Real Sociedad, sendo estes os jogos com mais destaque na eliminatória.O duelo entre primodivisionários não se fica por aqui, com o Atlético Madrid a receber o Eibar. O outro encontro opõe o Alcorcón, única equipa da segunda divisão espanhola em prova , ao Alavés, do ex-Belenenses Deyverson.A primeira mão está agendada para os próximos dias 18 e 19 e a segunda terá lugar a 25 e 26 de fevereiro.