Na outra meia-final estará o campeão da Taça dos Libertadores da América do Sul, que defrontará o vencedor do jogo entre os mexicanos do Pachuca e o vencedor da Liga dos Campeões Africana (CAF), que será conhecido em 5 de novembro. O sorteio realizou-se esta segunda-feira em Abu Dhabi, onde se realizará a competição, e definiu parcialmente a meia-final de 13 de dezembro.O Mundial terá início a 6 de dezembro, com o jogo entre o Al Jazira, campeão dos Emirados Árabes Unidos, e o Auckland, heptacampeão da Oceânia.Na outra meia-final estará o campeão da Taça dos Libertadores da América do Sul, que defrontará o vencedor do jogo entre os mexicanos do Pachuca e o vencedor da Liga dos Campeões Africana (CAF), que será conhecido em 5 de novembro.

O Real Madrid vai defrontar na meia-final do Mundial de clubes, em Abu Dhabi, o vencedor do jogo entre Auckland ou Al Jazira e o campeão da Confederação asiática (AFC).Os merengues, campeões em título, entram apenas numa fase posterior da competição, tendo que esperar primeiro pelo vencedor do jogo entre os neozelandeses e o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, nos oitavos de final, e o confronto destes nos quartos.

