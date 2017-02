Continuar a ler

O técnico francês salientou a importância da reviravolta. "Com o 2-0 tivemos que mudar algo. Fizemo-lo e saiu-nos bem. Tínhamos de ter paciência e com as substituições mudámos o jogo. Era importante somar os três pontos e continuar líderes", disse Zidane após o encontro, destacando os contributos de Isco e Morata.Frente ao Las Palmas, em pleno Santiago Bernabéu, já na próxima quarta-feira, o Real Madrid pode, assim, superar o recorde do Barça.