Continuar a ler

O clube está também preocupado com a ameaça de greves gerais impulsionadas pelos movimentos independentistas.Não está descartada a hipótese de o Real Madrid viajar apenas no domingo se as tensões na Catalunha se agravarem.O Real Madrid desloca-se a Girona a 29 de outubro, em jogo a contar para mais uma jornada da La Liga, isto depois do encontro quinta-feira com o Fuenlabrada para a Taça do Rei.