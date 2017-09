O Real Madrid, que defronta terça-feira os alemães do Borrusia Dortmund, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, partiu esta manhã rumo à Alemanha.Na lista de convocados para o encontro da liga milionária, a grande novidade é o regresso do alemão Tony Kroos, que ficou de fora das opções no jogo frente ao Alavés, da 6.ª jornada do campeonato espanhol, por lesão, mas que terá já recuperado, ao contrário de Benzema, Marcelo, Vallejo, Theo Hernández e Kovacic, todos ausentes por lesão.