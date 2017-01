Continuar a ler

"1. O Real Madrid quer expressar o seu apoio total e absoluto ao nosso capitão e da selecção espanhola, Sergio Ramos, cujo comportamento é e foi sempre exemplar durante todo a sua carreira desportiva, que o levou a ser uma referência de valores para todos os adeptos de futebol e do desporto em geral.



2. O Real Madrid foi inflexível na hora de aplicar com firmeza absoluta a tolerância zero contra os violentos, sendo contundente na rejeição de quem, através da sua conduta, mancha gravemente a imagem que o futebol deve projectar. Este desporto deve ser um ponto de encontro e união e não um lugar para o insulto, lançamento de objectos ou qualquer manifestação de violência.



3. O Real Madrid mostrou sempre a sua disposição para colaborar com o resto dos clubes no sentido de erradicar a violência dos estádios de futebol e por isso nos somamos ao chamamento que faz o Sevilha F. C. no seu comunicado para que os adeptos que vão ao jogo de amanhã o façam para desfrutar desportivamente com respeito e tolerância."