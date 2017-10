Sabemos que no futebol a história vale o que vale, mas a verdade é que esses dados acabam por ser sempre um barómetro daquilo que foi feito até aqui e uma espécie de previsão para o que aí vem. E, se este for o caso, o Real Madrid vai ter uma missão impossível para conseguir chegar ao título de campeão espanhol. É que, já com 8 pontos de desvantagem para o Barcelona, os merengues estão já a uma diferença que nunca antes conseguiram anular para ser campeões, isto segundo a análise feita pelo 'AS'.O melhor que conseguiram foi em 2002/03, quando com 7 pontos de desvantagem para a líder Real Sociedad à oitava jornada acabaram por ser campeões, com 78 pontos, mais 2 do que a Real Sociedad. Ainda assim, refira-se, o recorde de maior desvantagem anulada está ainda mais acima e foi fixado pelo Barcelona de 1998/99. Na altura, a equipa catalã tinha 9 pontos de atraso para o líder à 14.ª jornada e acabou campeã.

Autor: Fábio Lima