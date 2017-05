Continuar a ler

"O nosso plano passa por fazer tudo para prolongar o contrato que temos, para que ele fique pelo menos mais uma época connosco", sublinhou Vasilyev, confirmando o que dissera recentemente, quando deu conta da decisão de não negociar a transferência do avançado no final da temporada.



O Monaco recusou uma proposta de 120 milhões de euros do Real Madrid para a contratação de Kylian Mbappé, avança o jornal 'The Telegraph'. A verba supera o valor das ofertas feitas pelo Manchester United, outro clube que está muito interessado na contratação do jovem avançado de 18 anos.Vadim Vasilyev, vice-presidente dos monegascos, recusou revelar detalhes ao diário inglês que, contudo, apurou por outras fontes que foi o Real Madrid a propor o negócio por 120 milhões de euros, uma bvalor que bateria o recorde estabelecido pela transferência de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United, por 105 milhões de euros diretos.