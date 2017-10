Continuar a ler

A única vantagem dos bascos no encontro durou apenas dois minutos, pois, aos 28, Feddal empatou, antes de o veterano Joaquín recolocar os andaluzes em vantagem no primeiro minuto da segunda parte.Xabi Prieto voltou a empatar o encontro aos 57 minutos, com a emoção a voltar à partida nos minutos finais, com Sergio León a recolocar o Betis em vantagem aos 84, dois minutos antes de Llorente fazer a igualdade final.Com este resultado, o Betis isolou-se provisoriamente no quarto lugar, com 13 pontos, mais três do que a Real Sociedad, que está no oitavo posto.