"É emocionante vestir a camisola com que cresci, a que me davam de presente desde pequeno. É um sonho poder vesti-la durante tantos anos e agora poder fazê-lo durante mais um", explicou o 'capitão' em declarações ao sítio oficial do emblema espanhol na Internet.Aos 33 anos, o jogador, cujo contrato terminava no final da temporada, sente-se "bem fisicamente e mentalmente" para continuar, mas o apoio da estrutura do clube também pesou na decisão."Que o treinador [Eusébio Sacristán], a direção desportiva e o presidente queiram que continue também me ajuda", rematou.