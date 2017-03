A Real Sociedad venceu esta sexta-feira no reduto do Bétis por 3-2, no jogo de abertura da 26.ª jornada da Liga espanhola, e subiu provisoriamente ao quarto lugar da tabela classificativa. A vitória em Sevilha permite aos txuriurdin somarem 48 pontos e subir ao quarto posto, ultrapassando o Atlético de Madrid, que no domingo recebe o Valencia (15:15).Num jogo bem disputado e com muitas oportunidades de parte a parte, a Real Sociedad impôs-se ao Bétis, que mantém o 14.º posto, oito pontos acima da zona de despromoção, adiantando-se logo aos nove minutos, por Jon Bautista. Aos 16 minutos, o central argelino Aissa Mandi repôs a igualdade com um remate acrobático, mas o capitão da Real Sociedad, Xabi Prieto, voltou a colocar os visitantes na frente, aos 27, com um remate em arco de fora da área.O segundo tempo trouxe mais golos, com o Bétis a igualar de novo a partida, através de um cabeceamento do suplente paraguaio Arnaldo Sanabria, aos 65 minutos, a cruzamento de Ruben Castro, depois de ter pressionado os visitantes durante os primeiros 20 minutos da etapa complementar. Sete minutos depois, o capitão Xabi Prieto foi de novo chamado para salvar os comandados de Eusebio Sacristán, fazendo de cabeça o 3-2 que duraria até final.

Autor: Lusa