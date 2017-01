Continuar a ler

Com este triunfo, a Real Sociedad subiu ao quinto lugar, que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa, com 32 pontos, relegando para sexto o Villarreal, com menos um.O campeonato é liderado pelo Real Madrid, com 40 pontos, mais um apenas do que o Sevilha, com o qual perdeu no domingo, no Sanchéz Pizjuán, por 2-1, na sequência de uma reviravolta no final da partida, e mais dois do que o FC Barcelona.Real Sociedad vence em Málaga e sobe ao quinto lugar da Liga espanhola.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova