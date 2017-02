Continuar a ler

Apoio institucional



Em contraste com o público, o Barça está unido em prol do português desde o balneário à direção. "Não entendo os assobios a André Gomes. Fico triste por ele, porque o que nos torna mais fortes é o apoio dos adeptos. Que me assobiem a mim", sugeriu o técnico Luis Enrique, que já utilizou o médio português em 31 jogos esta época. Já o diretor desportivo Robert Fernández mostrou-se mais preocupado: "Temos de fazer de tudo para recuperá-lo. É um jogador importante para nós."



Ivan Cavaleiro: «Não chegou lá por acaso!»



"Acho muito injustos os assobios. Pelo que conheço do André, está tranquilo face às críticas e a trabalhar como sempre para receber a confiança do técnico. Não creio que ele esteja numa má fase e não tenho dúvidas quanto à qualidade dele. Ele não chegou ao Barcelona por acaso!", elogiou o antigo colega do médio na formação do Benfica a Record.



Filipe Gouveia: «A equipa é que o deve ajudar»



As imagens de Lionel Messi a abraçar André Gomes no último jogo do Barcelona frente ao Leganés tiveram forte carga emotiva, com o craque argentino a tentar dar ânimo ao internacional português, que atravessa o pior momento desde que chegou a Camp Nou no verão. É que os adeptos culés parecem ter escolhido o campeão europeu como principal bode expiatório das recentes más exibições – a derrota pesada em Paris na Champions terá sido a gota de água na sequência de uma ocasião de golo flagrante desperdiçada pelo jogador – e criticam o rendimento do médio, de 23 anos.De acordo com a imprensa espanhola, André Gomes está a ter dificuldades em lidar com este momento inédito na carreira: superar as críticas dos adeptos da sua equipa. O médio tem-se resguardado mais durante esta fase, recebendo incentivos dos colegas, que procuram recuperá-lo animicamente. Na Catalunha, Gomes está a ser vítima ainda do valor desembolsado pelo Barça. Contratado por 35 milhões de euros – numa altura em que até apontavam o Real como destino mais provável do ex-Valencia –, este valor pode aumentar dependendo de variáveis: por exemplo, se ganhar a Bola de Ouro, o Barça paga mais 15 milhões ao clube che...

Autor: Diogo Jesus