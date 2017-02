O Sheffield Wednesday continua a somar recordes com Carlos Carvalhal ao leme. Depois de, na época passada, os owls terem falhado a promoção à Premier League no decisivo jogo de Wembley, o clube encaminha-se esta época para novo playoff de acesso à Premier League somando números incríveis.Desde logo o facto de o português ser o técnico com melhor média de pontos nos últimos 50 anos, acima dos 45 por cento, fruto de 40 vitórias e 23 empates em 88 jogos. Nos 150 anos de história do Wednesday, Carvalhal só é batido por Harry Catterick (55,8% entre 1958 e 1961) e Vic Buckingham (47% de 1961 a 1964). A equipa não sofreu golos em 13 jogos da 2ª divisão inglesa esta época, ainda atrás dos 17 de 2015/16 (recorde histórico) e, olhando aos últimos 15 desafios, o panorama é ainda mais animador: melhor defesa do Championship – 10 golos sofridos e 8 jogos sem sofrer golos – além da média de 2,07 pontos por ronda, só atrás do Huddersfield (2,13).Em casa, os owls ganharam mais jogos (24 em 38) em duas épocas com o técnico de 51 anos, do que o clube nos três anteriores (23 em 69). Acresce a isto o facto de Carvalhal ter sido o melhor da Taça da Liga em 2015/16 e recebido dois prémios ‘Desempenho da semana’ no Championship. Resta saber se a equipa supera 2015/16: hoje, joga em casa do Nottingham Forest.

Autor: Miguel Pedro Vieira