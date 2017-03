Reina não poupou elogios a Sergio Ramos decisivo no, que ditou a eliminação do"Alguém como Ramos é muito difícil de travar nestas situações. É a sua determinação que o torna diferente de todos os outros. Kroos criou-nos muitas dificuldades com os seus cruzamentos e, nessas situações, Ramos é indefensável". referiu o guarda-redes do Nápoles.Também Raúl Albiol destacou o valor do capitão merengue. "Basta ver as estatísticas. É dos melhores deste tempo. Não só ele mas também Cristiano Ronaldo são complicados de defender", frisou.