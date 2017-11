Continuar a ler

"Ele está numa situação de um-contra-um junto à linha sobre a esquerda, eu e o Incey [Paul Ince] estávamos os dois a ver, e ele fez um cruzamento, sem ninguém dentro da área - completamente sem nexo, com o pé esuqerdo. Todos esperam mais [de Renato Sanches]."



"Se olharmos aos desempenhos dele vemos que precisa de algo que o espicace. Se estivesse no plantel do Swansea e soubesse que iam contratar Renato Sanches ficaria motivado enquanto jogador - alguém com mais talento do que eu, alguém que vira acrescentar aquela centelha que falta", prosseguiu, com Sutton a interromper para dizer: "Há um motivo para ele ter vindo para o Swansea, não há?"



Savage prosseguiu: "Se fosse um jogador menor que não ganhou o que ele ganhou ficaria a pensar, 'epá, este miúdo vem para cá, deve ser bom [jogador], mostra-me o que sabes fazer.' E então ele não tem nada para mostrar a esses jogadores."



Foi então a vez Sherwood e o antigo futebolista, que também é treinador, foi ainda mais duro: "Os desempenhos deste rapaz, não apenas hoje, mas desde que chegou ao clube, se fosse com um jogador formado na academia, nunca mais o vias. Nunca mais o voltavas a ver na tua vida. Porque é que ele continua a ter mais oportunidades para jogar? Vamos ser justos, é muito mais fácil jogar pelo Bayern Munique do que é jogar pelo Swansea, que luta [pela manutenção] na Premier League.



"No Bayern há menos competividade [Bundesliga] e tem jogadores de classe mundial à volta - assim pode parecer que é um jogador decente. Mas quando tem de ser ele a assumir o papel de protagonista... na minha opinião o Swansea deixou-se entusiasmar muito com a vinda dele. O Sutty [Chris Sutton] está certo, há uma razão para ele estar lá. E ele vai ter todas a oportunidades por causa da reputação."



O Swansea continua sem conseguir vencer e mantém-se nos lugares de despromoção da Premier League, com as principais estrelas da equipa sob fogo cruzado por parte de adeptos, jornalistas e, sobretudo comentadores. Mas depois do empate caseiro com o Bournemouth no sábado, as críticas mais duras foram dirigidas a Renato Sanches. E no canal BT Sport, os antigos futebolistas Robbie Savage, Tim Sherwood e Chris Sutton arrasaram o jovem internacional português...."Estamos a falar de Renato Sanches, certo? Vi-o a jogar pelo Bayern Munique na Liga dos Campeões. Ele vem para o Swansea e uma pessoa fica a pensar, 'o que é que este miúdo tem?' Não estou a tentar ser engraçado, ele tem sido horrível", começou por dizer Savage, dando um exemplo que se passou no jogo com o Bournemouth:

Autor: António Espanhol